法官認為據社維法「意圖鬥毆而聚眾」才是犯法，但沒有證據指名黑衣人有聚眾鬥毆意圖，因此判無罪。（翻攝畫面）

北市南港區育成高中去年11月發生一票10多名黑衣人在放學時聚集校門口，原因是一名女學生的家長得知孩子遭威脅，於是找人到現場「展示實力」，學校教官事後報警，法官認為據社維法「意圖鬥毆而聚眾」才犯法，但沒有證據直接指名黑衣人有聚眾鬥毆意圖，因此判無罪。

台北市南港區育成高中去年11月2日下午4點有大量黑衣人群聚在校門，嚇壞不少家長，據了解原因是該校一名女學生在網路上被警告會遭不利，女學生的家長才到校接孩子，而黑衣人稱只是「剛好約好要一起吃火鍋」，但警方研判是家長撂人到場「展示實力」，依社會秩序維護法函送，檢方依法起訴。

據ETtoday報導，法官審酌該校教官當時對女學生的家長說「我擔憂其他家長跟孩子看了會害怕，能不能先請他們離開？」但此句話不能被認為是「解散命令」，因此黑衣人沒有違背命令的違法行為，此外根據社會秩序維護法第87條第3款規定：「意圖鬥毆而聚眾，處18000元以下罰鍰。」法官認為當時一票黑衣人聚集但沒有主觀上毆打爭鬥的意圖。

警方當時將現場數名黑衣人帶回警局，11人否認有毆打爭鬥意圖，稱只是去吃飯，警方也沒有查出其他可認定有聚眾鬥毆意圖的證據，法官因此判不罰。