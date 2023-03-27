有媒體報導指出，我國對美新購的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）以及岸置魚叉飛彈（RGM-84L-U），射控系統無法與國軍指管系統整合，國軍需另外花錢整合，國防部副部長柏鴻輝今於立法院受訪時否認該消息，他強調，整合功能就是優先考量，這一點大家可以放心。

立法院外交及國防委員會今天審查兵役法第44條修正草案修正，柏鴻輝列席備詢。他會前受訪時指出，為提升武器效能、效益，全世界對於軍武整合功能都會優先考量，國軍也不例外，從過去的大成、迅安、寰網等整合系統，從來沒有間斷過，而採購任何新型武器，優先考量就是整合功能，這一點請各位放心。

此外，美國前白宮國安顧問歐布萊恩24日建議台灣全民應學用槍，能提升嚇阻中共的能力，柏鴻輝指出，國際上都關注台灣後備戰力的增強，全民國防理念是深植在台灣每一個角落，而全民皆兵則是程度上的差異，全民國防的概念是希望國家能自立自強，能夠守護國家安全才是最重要的，至於歐布萊恩的意見，會予以尊重。