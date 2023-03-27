大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地及韓國等多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，現場星光熠熠。而原先主辦單位設有紅地毯環節讓粉絲們相當期待，但沒想到活動開始前3小時無預警宣布活動取消，讓眾人相當錯愕，不過女星們的穿搭還是吸引不少人的目光。像是去年因參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，而再度圈入大票粉絲的南韓女星Jessica（鄭秀妍）也受邀出席，她以一襲上下全開的馬甲禮服亮相，一出場就成為全場矚目焦點。

Jessica在25日的《2022微博之夜》開始之前，便透過社群媒體PO文表示「一會兒見」接著曬出當天的穿搭。照片中，只見她穿著黑色的透視馬甲禮服，由於領口超低胸，使豐滿雙峰及絕美直角肩曲線呼之欲出，裙擺透視高衩的蛋糕裙設計，使她無論站著或坐著，都遮不住雙白皙美腿，加上一雙嫵媚的眼神，令粉絲們看了直呼「好美啊啊啊啊」、「真想看姐姐走紅毯」、「我的寶貝太美了」、「老婆身材太好了」、「美到不行耶」、「鄭秀妍你別太美了」、「期待大美女」、「高貴美麗的黑天鵝」受到眾人讚賞。

《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，包含王心凌、歐陽娜娜、楊冪、Angelababy（楊穎）、李冰冰、迪麗熱巴、黃曉明、劉亦菲、虞書欣、劉詩詩、王鶴棣、吳磊以及剛當爸的胡歌等人都受邀出席，現場星光熠熠，還被形容為「演藝圈一半藝人都在上海」，陣容相當誇張，也令網友興奮不已，但主辦單位避免太多粉絲為了目睹明星風采而出現佔位、聚集等亂象，因此在活動開始前便取消紅毯活動，讓不少粉絲大失所望。