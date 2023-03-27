中正紀念堂轉型議題再受關注，行政院是否要推動去蔣化，將成立中正紀念堂專案小組，未來工作重點跟期程為何？行政院長陳建仁表示，中正紀念堂場所的轉型問題，已經有很多共識，包括去個人化跟去威權化部分，很多學者專家提出建議，比如說把這個場所改成國家圖書館，或者是歷任總統的圖書館等建議。

這些都將在3月30日，行政院的推動轉型正義會報召開的時候，會設立相關小組來蒐集各方的意見，採納各方意見以後，再來做更進一步的研議，希望把這個場館的轉型問題，能夠獲得社會的共識。