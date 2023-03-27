學生時期的社團活動，除了讓學校生活更多采多姿之外，也是激發創意，積極展現自我並相互學習，發展跨界學習能力，對社會責任的萌芽，實踐熱情理想的第一個地方。高雄市政府青年局為輔導青年社團成立的「雄校聯社團養成實驗室」服務大升級，雄校聯除了位於交通便利的中央公園捷運站出口，提供給學生社團五星級的練習空間外，今年度更結合過去輔導學生辦理社團活動的經驗，成立南部唯一社團專案辦公室－社吧，協助學生解決社團經營上所遇到的大小事。

「社吧」設立於雄校聯社團養成實驗室4F，歡迎同學前往諮詢。(高雄市青年局提供)

高雄市青年局推動學生社團的發展，從資金補助到幹部培訓營隊，極力協助學生社團提升經營品質，未來「社吧｣將透過單一窗口的服務，提供給學生專屬社團諮詢顧問，並整合場地及公關資源、辦理專業輔導課程，解決同學們在進行社團活動中所遇到的疑難雜症，協助打造社團經營的完美計畫，也提供各校社團幹部們一個能互相交流切磋的平台，以激盪出更多的火花。

「社吧」-就要設社，為學生所設立的社團諮詢吧台。(高雄市青年局提供)

青年局局長張以理表示，去年學生使用「雄校聯」已達4萬人次，顯示學生對於參與社團活動的積極與熱情，玩社團已經不再只是求學期間的興趣及青春回憶，社團活動不僅能從中學習規劃活動的提案技能，社團間的合作互動也訓練學生人際溝通能力，這些都是踏入社會就業必修的職能，「社吧」的成立就是為了鼓勵學生們從興趣中積極自我學習，期待透過青年局的支持讓高雄市的學生社團都能持續茁壯成長。

青年局也指出，112年度社團活動發展補助已經開始受理申請，學生來「社吧」不只有專屬社團顧問量身打造活動計畫，現場更能直接申請送件，再也不用下課趕申請，期待高雄學子透過參與社團活動，盡情揮灑屬於自己的青春創意與夢想。更多精彩活動相關資訊，請搜尋高雄市政府青年局粉絲專頁！