中職冠軍中信兄弟連兩年獲邀進入總統府，接受蔡英文總統表揚。適逢經典賽熱潮剛結束，表現精彩的中信國手都被特別提到，副總統賴清德呼籲中信兄弟要替封鎖荷蘭的吳哲源加薪，蔡總統表揚游擊手江坤宇時，還用他的綽號「小可愛」幽了一默。

「小可愛，誰啊？」蔡總統致詞時說到此處，還刻意停留片刻才說：「我以為很多人會站起來。」不過說到對荷蘭挨觸身球很痛，主角當然就是江坤宇，本次經典賽的表現有目共睹，中職會長蔡其昌也盛讚說：「球打到游擊就沒有『活口』！」

江坤宇則靦腆笑說，本以為總統會喊名字，沒想到是叫他的綽號「小可愛」，自己也愣了一下，才不好意思的跟總統致意。去年穿西裝入府，今年改穿球衣，江坤宇說：「記得去年總統說想看大家穿球衣，只要能來，穿什麼我都喜歡！」

賴清德則替對荷蘭中繼2.2局無失分的吳哲源請命，呼籲中信兄弟替他加薪。不過作為死忠的台南統一獅迷，賴清德自然又成為被調侃的存在。自嘲早被視為「爪迷」的蔡其昌說，中信兄弟教頭陳威助說要3連霸，賴清德想在總統府接見統一獅，「可能要未來用總統身分才行。」

中信兄弟由中信基金會董事長辜仲諒代表回贈100號黃衫球衣給蔡總統，也不忘送一件給賴清德。賴清德笑得燦爛又尷尬，不過他在致詞時一一點名中信兄弟6位經典賽國手，也算是做足了功課。