寶緯總經理詹勳國指出，今年是停滯性通膨，首季各行各業都不好，訂單表現差強人意，營運恐將會不如去年同期，不過，Q2將會有飛輪、鋁板模都將量產貢獻營運，可望推升Q2觸底反彈，若以全年度的角度來看，今年表現將略微不如去年度。

模板是混凝土灌漿時，維持混凝土形狀使用的工具，無論是樑、柱、牆壁，蓋房子都要用到模板，木板模是現今的主流。寶緯說，傳統模板工人一萬米需要100人，但鋁板模只要50個人，另外，木板模大約可支撐4~5次的使用，鋁合金模板初估可以用到300次，還有施工快速、節省成本、低碳成本及減少職災的優點。

寶緯推出鋁模板後，受到建商的歡迎，接不完的尋問電話，據了解，目前簽約的除了有北部建商外，很多南部建商都在洽談當中。其中還有一家建商，打算一筆個案使用鋁模板外，下筆個案中繼續使用原先的7成，另外3成的鋁模板讓寶緯回收，再重新設計3成的新鋁模板使用。

中國大陸、越南、韓國很早就開始使用鋁板模，台灣主要靠進口，詹勳國表示，寶緯與高雄金屬中心合作，取得摩擦攪拌焊接技術工法，目前營造業缺工問題可以獲得解決，傳統模版施工不便，施工有其技術難度，鋁模版可以重複使用，對於營造業成本有效降低，且對於環保、ESG有顯著提升效果，相信未來在台灣建築業將會被廣泛使用。