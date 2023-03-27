上楓國小棒球隊兩名學員張科閎、蘇亞各協助駝背阿嬤過馬路，獲網友比讚。（陳淑娥攝）

上楓國小棒球隊兩名學員張科閎、蘇亞各協助駝背阿嬤過馬路，今與校長黃哲偉合影。（陳淑娥攝）

小六棒球隊員「扶駝背嬤過馬路」靦腆現身 1句話連校長都讚爆

台中市上楓國小棒球隊兩名學員張科閎、蘇亞各，23日要到學校晨練時，在學校旁看見一名嚴重駝背的阿嬤推資源回收車要過馬路，她步履蹣跚還要閃車，兩人見狀二話不說上前幫忙，一人先將推車推到對向，另一人再牽著阿嬤的手，緩慢攙扶她過馬路，兩人今天露臉說，能幫助別人真的很開心！

小六生張科閎、蘇亞各兩人是上楓國小棒球隊學員，上周四早上6時許要到學校晨練，看見一名駝背近90度的阿嬤正要過馬路，由於阿嬤要注意來往車輛，同時還要推著笨重的資源回收車，險象環生。

當時兩人看著阿嬤後面面相覷，立刻不約而同互問要不要幫忙，默契十足，兩人立刻飛奔到對面，阿嬤先是婉拒，張科閎、蘇亞各不死心又再問，阿嬤說，「不然先將推車幫我推過去」。

蘇亞各表示，於是他先將阿嬤的資源回收車推到對向，因為車上載了不少回收物，回收物不斷掉落，他只能一邊檢拾一邊推車，不捨得讓阿嬤辛苦檢拾的東西遺落。張科閎則牽著阿嬤的手，配合老人家緩慢步伐攙扶著過馬路，他笑說，「平常2、3秒鐘就能穿越的馬路， 那一天雖然花了30秒才到，但內心卻是相當的溫暖！」

這一段暖心影片被附近的民眾錄影下來，在上楓國小棒球隊臉書PO出說，「謝謝兩位充滿愛心，棒球隊孩子，真的值得讚賞跟鼓勵，期望保持正向態度持續加油」。這段影片已被大量轉傳到各社群平台，網友看到影片後說好樣，比打一場好球還好，有網友說，課業與球技重要，品德更重要。

上楓國小校長黃哲偉指出，上楓國小是一間非常有亮點的學校，孩子會在各式各樣的地方找到自己的舞台，我們也會很努力開發出孩子各種不一樣的表現，以及培養他們自信心。這一次很高興在上班途中，親眼目睹小朋友善行的畫面，其實學校最需要的是，讓每個孩子看見自己展現自信，在每個成長的路上都自信滿滿向前邁步，是師生共同的願望。