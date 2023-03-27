日銀周一（27日）公布，2月企業服務價格指數（services producer price index）比前一年同期增長1.8％，增幅高於1月的1.6％。
拜防疫限制解除所賜，日本國內觀光需求熱絡，飯店服務費用在2月份大增30.1％。辦公室清潔、計程車和軟體開發等服務費用也勁揚，反映勞動成本提高。
日本企業之間服務通膨在2月上揚，主要受惠於觀光業回溫以及勞動成本增加，此結果對於期待薪資穩定調升的日本央行來說是好消息，可藉此讓通膨持續達到2％目標。
日銀周一（27日）公布，2月企業服務價格指數（services producer price index）比前一年同期增長1.8％，增幅高於1月的1.6％。
拜防疫限制解除所賜，日本國內觀光需求熱絡，飯店服務費用在2月份大增30.1％。辦公室清潔、計程車和軟體開發等服務費用也勁揚，反映勞動成本提高。
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