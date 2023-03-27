持續搶攻餐飲消費商機，必勝客推出「超值必勝嗑」優惠，標榜用超划算的美味比薩與義大利麵飯，緩解連假前平日憂鬱症候群。即日起至3月31日，平日外帶大比薩限時優惠只要199元，夏威夷、燻雞絲蘑菇等8種熱銷口味任選，最高現省441元，優惠活動倒數最後5天，吃貨快把握時間吃起來。

必勝客PK雙饗卡APP也同步祭出平日個人餐專屬優惠，外送、外帶都適用！只要透過APP 訂購Pasta Hut紙包義大利麵、飯，或指定口味個人比薩，加1元就可享有美味副食4選1。此外，即日起至4／28在必勝客PK雙饗卡選購Pasta Hut好評「紙包義大利麵」，全口味任選都可享平日「第二份半價」獨家嘗鮮優惠！不論是辦公室揪團訂午餐或下班後的獨享晚餐，都可盡情享受道地義式美味，又能善待荷包。

必勝客平日外帶8款大比薩199元，販售期間自即日起至3月31日，僅限平日周一至周五，販售門市：全台必勝客門市(不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店)。優惠內容為外帶一個大比薩優惠價199元，口味包括：熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷。

必勝客「PK雙饗卡APP會員專屬優惠」為Pasta Hut 個人比薩／紙包義大利飯麵＋1元多1美味副食，販售期間周一至周五（國定假日不適用），販售門市：透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。優惠內容：選購個人比薩指定口味或紙包義大利麵，加價1元即享美味副食4選1：BBQ烤雞（1腿1翅）、和風鱈魚塊（3塊）、薯金幣（小份）或旋風肉桂捲（2入）。優惠品項：夏威夷個人比薩、和風章魚燒個人比薩、燻雞絲蘑菇個人比薩、雙層美式臘腸個人比薩及Pasta Hut紙包義大利麵飯系列全品項。