以色列政府推動司法改革計畫引發以國政治危機，這起危機在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨（26）日開除公開唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）後加劇，上萬以色列人昨日深夜攻佔高速公路表達抗議。

以色列司法改革引發的政治危機延續，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）26日開除唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）後，上萬以色列民眾霸占特拉維夫一座高速公路抗議。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列政府1月宣布推動司法改革計畫，導致各地出現大規模示威行動，部分後備役軍人揚言以不服役來表達抗議。

針對這起政治危機，以色列國防部長葛朗特25日在演說中表示，「為了以色列的安全」，有必要暫停推動司法改革計畫，成為第一位反對計畫的內閣成員。

上萬以色列人26日深夜霸占特拉維夫一座高速公路抗議，在公路上燃燒廢棄物。（圖／美聯社）

昨日以國總理辦公室發布簡短聲明，宣布「總理尼坦雅胡已決定解除防長葛朗特的職務」，一名總理辦公室官員透露，尼坦雅胡已對葛朗特失去信心，指責他未事先澄清評論，破壞達成協議的努力。

以色列前總理、反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）痛批尼坦雅胡或許能開除防長，「但不能開除起身對抗精神錯亂聯合政府的以色列人民」，他更痛批尼坦雅胡對以色列安全構成危險。

以色列騎警驅離特拉維夫高速公路上的抗議人士。（圖／美聯社）

在尼坦雅胡宣布開除防長後不久，全國各地以色列人走上街頭抗議，成千上萬人在周日深夜攻佔第2大城特拉維夫（Tel Aviv）一座高速公路，在公路上燃燒廢棄物，導致公路封閉5小時，還有示威者聚集尼坦雅胡的私人官邸前抗議。

以色列人抗議司法改革。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導，以國警方動用強力水柱及騎警驅趕後，終於驅散高路公路上的大部分抗議人士。

不過以色列民眾抗議司法改革的行動不會就此罷休，代表大學、高中及中學生的學生組織已相繼宣布周一起發動全國罷課，多位地方市長、首長也宣布將到總理辦公室前絕食抗議。

以色列政府今年1月4日宣布司法改革計畫，新草案下，以國政府將能控制法官任命，議會也將能獲得推翻最高法院決定的權利。以國政府稱，最高法院太過菁英主義，已無法代表以色列人民，必須改革，但反對者砲轟改革將威脅以國民主基礎。

上萬以色列人26日深夜霸占特拉維夫一座高速公路抗議，遭到警方以強力水柱驅逐。（圖／美聯社）

報導指出，以國後備役軍人的示威尤其令政府擔憂，因為他們經常被教召進行訓練。