UBA大專籃球聯賽26日進行男子組冠軍戰，台北市長蔣萬安作為政治大學校友前往觀賽，就在鏡頭捕捉到時，蔣萬安熱情的與女模特兒陳詠芯隔空尬舞。坐在一旁的議長戴錫欽表示，雖然蔣萬安給人拘謹的感覺，但需要肢體放鬆時也從不吝於展現，用尬舞的方式放鬆非常好。台北市議員洪健益則喊話，蔣萬安將保養秘訣分享給民眾。

賽事中，蔣萬安遭鏡頭捕捉，起身熱情尬舞，面對陳詠芯一點都不怯戰，一跳就是近1分鐘，蔣萬安更大方比出愛心，與平時受訪的嚴肅模樣不同，「反差萌」表現吸引附近觀眾連忙拿起手機拍攝。戴錫欽坐在一旁笑開懷，也為蔣萬安鼓掌。

戴錫欽表示，蔣萬安是政大校友，也打籃球，知道政大闖入決賽且拚三連霸，很興奮的前往觀賽，過程中觀眾三不五時就會起身歡呼、加油，而其中有一段是主辦單位邀請兩所大學各一位代表尬舞，蔣萬安代表政大與陳詠芯互尬。

戴錫欽分享，他開玩笑問蔣萬安是不是舞蹈系畢業，蔣萬安則笑說，這場比賽很刺激。而蔣萬安的「解放」，一是小巨蛋氣氛，二則是去年選舉到當選市長，歷經跨年、台灣燈會等重大活動，加上在家裡又要帶三寶，蔣萬安幾乎沒有喘息空間，昨日有機會幫母校加油，同時也是紓壓的機會，非常好。

至於是否是第一次看到蔣萬安熱情的一面？戴錫欽回覆，蔣萬安在選舉中給人拘謹的感覺，但其實在需要肢體放鬆時，蔣萬安也從不吝於表現，尬舞的確讓人耳目一新，從政很辛苦，還要帶三寶，適當紓壓對於處理繁重事務有幫助。

然蔣萬安因椎間盤突出，只能當補充兵12天，邁力熱舞身體是否可以承受？民進黨台北市議員洪健益提醒，蔣萬安昨日的形象或許可以融入年輕人，但支持特定方還是要維持一下自身形象。

洪健益大酸，為求全國民眾之福，希望蔣萬安公布保養秘方，如何可以在因椎間盤突出不用當兵後，不僅病痛紓解改善，還能勁歌熱舞？演戲演過頭可能不會比較好。