由美國總統拜登倡議的第2屆民主峰會（Summit for Democracy）放眼更廣大範圍，在俄羅斯繼續侵略烏克蘭和中國採取外交反制行動之際，尋求建立一個反威權主義的統一陣線。

據法新社報導，第2屆民主峰會將於周二（28日）開幕。拜登上任後，承諾將捍衛民主，在他上任的第1年便舉辦了首屆民主峰會。

在美國前總統川普削弱美國民主規範和襲擊國會山莊後，該峰會試圖重申美國的在全球的領導地位。美國此次邀請了贊比亞、哥斯達黎加、韓國3國總統和荷蘭首相，與拜登一起主持第2屆峰會。

由5國合辦的第2屆民主峰會為期3天，共邀121位國家與地區領導人與會，比第1屆峰會多了8位領導人，大部分領導人將以視訊連線方式參與。另外，烏克蘭總統澤倫斯基也將與會，就烏克蘭的和平問題發表談話。

值得注意的是，會議將邀請專家與會討論民主面臨的一系列挑戰，包括監控技術。法新社報導指稱，隨著中國技術的快速進步，美國認為監控技術是一個日益嚴重的威脅。