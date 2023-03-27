兒童節快到了，台北市衛生局針對10家親子餐廳稽查食品衛生及兒童遊戲場設施安全，食品衛生及防疫措施經初、複查均合格，有2家業者由於無法提供兒童遊戲場設施安全檢驗報告，現已命其暫停使用。
根據衛生局親子餐廳聯合稽查結果，2家餐廳附設兒童遊戲場不合格，分別是中山區金山北路「RICH DADDY CAFE ＆ KIDS」，以及位於大安區潮州街的「大樹先生的家」，前者為遊戲空間的攀爬設備，後者則是球池及攀爬設備，以及溜滑梯，尚未拿到安全檢驗報告。
衛生局說明，依據《兒童遊戲場設施安全管理規範》，親子餐廳遊樂設施開放使用前，應檢具以下文件備查，包含設施基本資料、合格保證書、公共意外責任險證明、自主檢查表及合格檢驗報告等文件，並應每3年委託專業檢驗機構檢查設施安全，且現場應設有基本急救箱配備、環境清潔消毒及管理人員等。
衛生局指出，親子餐廳遊樂設施不合格卻未暫停使用，可處新台幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。提醒家長帶兒童一同至親子餐廳前，應留意兒童遊戲場是否通過安全檢查，才能吃開心、玩得放心，最新稽查結果均公布於iMAP食藥粧網路地圖親子餐廳專區，供消費者查詢。
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