桃園西門國小五年級的學生，利用課餘時間練習演奏，期望在兒童節當天，表演給長照中心的阿公阿嬤聽。（西門國小陳宏嘉老師提供）

桃園西門國小孩子們示範高齡者的健康操，希望阿公阿嬤們也可以一起運動，讓身體維持健康。（西門國小陳宏嘉老師提供）

兒童節將至，桃園市西門國小的這群孩子們，對於怎麼慶祝兒童節，很有自己的想法。在學校的課程中，孩子們理解到臺灣未來是超高齡社會，經過老師的講解，孩子們對於長照服務有了進一步的認識。

五年級的學生謝榕娣說，因為自己喜歡音樂，希望能演奏自己喜歡的曲子卡農，送給長照中心的長輩們。於是利用課餘時間，跟同學一起練習，他們說，這是一個「指音為您」的演奏表演，希望在兒童節時，專門為長輩們演奏，讓長輩們也可以感受到幸福。

二年級的學生也表示，要把自己生活課所種的蔬菜，送給長照中心的長輩們，另外也有孩子示範高齡者的健康操，希望阿公阿嬤們也可以一起運動，讓身體維持健康。

學校的家長會長戴兆庭說，她非常支持學校落實素養導向的課程，能夠做到「教育即生活，生活即教育」的教學，並且結合社會關懷與社會參與的議題，對孩子來說是很棒的學習經驗。

另外，長照中心的負責人簡千翔表示，很高興看到小學生願意跟長輩們互動，中心裡的長輩都很喜歡看到孩子們。

中心裡的廖社工則表示，音樂可以幫助長輩們的心理健康，而孩子們還兼顧到長輩的運動與飲食，真的是感受到孩子們在兒童節時，送給長照中心的阿公阿嬤們的暖暖心意。