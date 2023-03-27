大陸對外投資正快速增長。大陸商務部27日公佈的最新數據顯示，今年前兩個月大陸對外非金融類直接投資1360.4億元人民幣，年增35.7％；折合199.6億美元，年增26.5％。

中新社報導，大陸對外投資額大增與去年同期基數較低有關。據官方數據，2022年1至2月大陸對外非金融類直接投資1002.6億元人民幣，較前一年增速僅為0.9％。

分行業看，前兩個月大陸對外非金融類直接投資中，流向租賃和商務服務業47.2億美元，年增22.3％；流向批發和零售業40.9億美元，年增17.2％；流向製造業、建築業等領域的投資也呈增長態勢。

分區域看，前兩個月大陸企業對一帶一路沿線國家非金融類直接投資40.4億美元，年增27.8％，占同期大陸對外非金融類直接投資總額的20.2％。

另據官方數據，今年前兩個月大陸對外承包工程完成營業額1266.9億元人民幣，年增11％；折合182.3億美元，年增1.5％。其中，大陸企業在一帶一路沿線國家承包工程完成營業額102.5億美元，新簽合約額122.8億美元，分別占同期總額的56.2％和49％。