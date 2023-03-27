台灣品牌參加「世界柑橘類果醬大賽」，4個品牌總計獲得1雙金、6金、6銀、8銅共計21個獎項，締造歷史最佳成績。(翻攝王惠美臉書／吳建輝彰化傳真)

前出版人柯亞因病辭職回到彰化養病，因而開創人生第二春，玩出了「世界果醬冠軍」前後多次拿下英國彭里斯、日本愛媛等地獎項。(翻攝王惠美臉書／吳建輝彰化傳真)

柯亞（Keya Jam），這次帶著台灣特有種苗栗南庄橙、加入彰化二水龍眼蜜，以及桂花、檸檬、桶柑等打造出「台灣香」。(翻攝王惠美臉書／吳建輝彰化傳真)

「2023 年世界柑橘果醬大賽」日前在英國舉辦，其中出身彰化伸港的「果醬女王 」柯亞（Keya Jam）4年前拿下雙金，今年再度奪下3金4銀3銅，引述裁判長Dan Lepard的話，作品符合英國人對柑橘果醬風味與食材的要求，對台灣參賽者印象深刻。

台灣品牌參加「世界柑橘類果醬大賽」，4個品牌總計獲得1雙金、6金、6銀、8銅共計21個獎項，締造歷史最佳成績，而來自彰化的「果醬女王 」柯亞（Keya Jam），這次帶著台灣特有種苗栗南庄橙、加入彰化二水龍眼蜜，以及桂花、檸檬、桶柑等打造出「台灣香」，轉化了橙的酸苦，醞釀成為更有層次的甜蜜滋味，一舉拿下蜂蜜類的果醬金牌。

前出版人柯亞因病辭職回到彰化養病，因而開創人生第二春，玩出了「世界果醬冠軍」前後多次拿下英國彭里斯、日本愛媛等地獎項，還因此獲封「果醬女王 」的稱號，一次一次躍上世界果醬大賽的舞台，讓更多人看見台灣、品嘗到台灣的甜蜜滋味。

在這次比賽柯亞運用客家柿乾、葡萄柚、桂花、檸檬等食材，製作出令評審驚艷的複方果醬，其中裁判長Dan Lepard還說，對台灣參賽者印象深刻，過去英國只對台灣珍珠奶茶和刈包有印象，到現在慢慢獲得全面關注，包括飲食文化，認為果醬職人功不可沒。

柯亞接受媒體訪問時表示，南庄橙非常稀有，每一顆都列編管理，林務局去年起陸續免費提供她20餘顆南庄橙，用於研發果醬，參賽的主要目標之一，就是要證明南庄橙的商業和文化價值，也期待這有助鼓舞南庄橙的復育。