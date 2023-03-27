告五人宣布高雄巨蛋7月30日演唱會加場。（相信音樂提供）

告五人挾超高人氣轟炸北高雙蛋，繼日前2場台北小巨蛋秒殺售罄後，25日《第一次新世界巡迴演唱會 〈宇宙的有趣〉》高雄巨蛋一開賣，萬張門票1分鐘內完售，氣勢銳不可擋，告五人因應眾多粉絲的熱烈渴望，與主辦單位在第一時間馬上確認場館檔期及製作單位必應創造等軟硬體執行，27日宣布最終加場演唱會將在7月30日下午5點舉辦，門票將在4月2日中午12點正式開賣。

告五人人氣旺，不但演唱會秒殺，代言邀約不斷找上門，行程直接滿到2025年，即將在4月8日、9日唱進台北小巨蛋的他們，已上緊發條嚴格自律特訓，一心一意想將最好的狀態呈現給歌迷，高雄巨蛋售票當下，告五人正在練團室排練，工作人員衝進來通知完售好消息，3人猶如注入強心劑般迅速充滿電，並感激說道：「當下真是腦袋一片空白，除了感謝還是感謝！一路相伴的哈瓜們，我們帶你飛到高雄巨蛋去！7月30日加場，再愛一天愛滿夏天！」

告五人距離台北小巨蛋演唱會不到2周時間，雲安不論每天行程多忙，都會空出時間健身運動，「我最近快2個月都會早上7點半起來健身，再加上肢體課訓練，希望讓自己在舞台上的表現輕盈自在」，哲謙則為了避免打鼓肩膀受傷，最近每天會左右手甩手各300下以釋放肩膀壓力，犬青則保持睡飽吃好，少糖且晚上8點後不進食的養生作息，讓身體處在最佳備戰狀態，公司也準備燉雞湯、鱸魚湯讓愛喝湯的3人補血補氣、增強免疫力。

此外，告五人也解鎖更多演唱會周邊商品，繼「啊別忘了帶傘」哈瓜折疊傘及「你看你捏看看」告五豬舒壓球後，他們穿上「我們一起去太空旅行」 宇宙的有趣演唱會專屬T恤，拿著變換繽紛色彩的「你要不要變哈密瓜」互動手燈興奮揮舞，告五人說：「很期待可以在演唱會上和大家一起揮著哈密瓜，帶哈瓜們去世界各地旅遊，跟著我們一起變身成哈密瓜之王！」