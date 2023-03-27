東證一部33大類股，以陸路交通類股表現最佳，上漲1.96%。其次為房地產股漲1.5%。銀行股表現最疲弱，早盤跌0.48%。

又一家全球銀行巨頭拉警報，德意志銀行股價在上周五一度崩跌15%，已經成為投資人密切關注的焦點。

德銀的信用違約互換交易（CDS）利差急升至4年來新高，反映出在美國矽谷銀行（SVB）倒閉，以及瑞銀不得不以收購方式援助瑞信之後，投資人有多麼擔心德銀的穩定性。

野村策略師Kazuo Kamitani表示，在銀行業危機的擔憂籠罩下，本周日經指數的走勢仍將沉重。就目前而言，日經指數不是陷入狹幅區間整理，就是小幅走跌，但「底部看起來相當堅實，尤其在27,300點附近」。

Uniqlo母公司迅銷早盤漲0.58%，給日經指數帶來最大的支撐。

追隨美國同業上周五的低迷走勢，晶片製造設備公司東京威力科創（Tokyo Electron）晨收跌2.24%，給日經指數帶來最大的拖累。

日圓兌美元匯率在上周末從近兩個月高點回落，汽車股強勢表態，鈴木汽車（Suzuki Motor）早盤漲1.73%，速霸陸（Subaru Corp）漲0.73%，本田汽車漲0.65%。

在大型銀行中，三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc）跌1.19%，表現最疲弱。