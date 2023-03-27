自稱五教共主「少龍」的徐浩城，沒有醫師資格卻開立藥方給信徒，還招收「仙女班」，對女性徒舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻，他遭起訴後，聲請停止審判主張，他嚴重心臟病、年事已高，但台北地方法院依醫院證明他病況穩定，認為他可到庭陳述意見，裁定駁回。

檢方起訴指控，徐自創「華興靈修中心」，自稱「五教共主少龍」，2016年招收仙女班，從信徒年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女兒挑選加入，不少信徒攜女參加。

少龍要求仙女需完全臣服以及終生獻身給道主，不得與家人、外界接觸，若無法靈修死後「灰飛湮滅」下地獄，藉靈修趁機猥褻13次、性侵1次未遂，共6女受害。

徐說，他年事已高曾經因有心肺功能停止，無意識與無呼吸、他有記憶力衰退、意識模糊、無法流利言語表達等情形，無法順利到庭辯護，亦無法與辯護人有效溝通等情，都影響他訴訟上之權利，他有因疾病無法到庭接受審判之情事，聲請停止訴訟。

台北地院依醫院回覆資料，認定徐的言語表達能力正常，且有定期回診治療，他言語應答能力正常，且已委任律師為其辯護，更足以保障其程序及實體權益。，他聲請停止訴訟沒有理由，裁定駁回。

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