中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，雖然此次調查個分項指標全面回升，看起來狀況蠻好，顯示國內信心面逐漸回溫，但台灣經濟是否就此止跌回升，整體而言仍有很多隱憂。

對於物價方面，吳大任指出，本次調查未納入央行上周升息半碼，從結果可以看出，民眾對於物價信心有回升，對物價預期也有降溫，但仍有超過9成民眾認為物價會上漲，對物價壓力仍很憂慮，本次調查物價水準指標為30.55點，還是極度悲觀，整體來說，大家對物價上漲仍有很深刻感受，只是信心沒有這麼悲觀。

吳大任指出，全球升息循環尚未結束，美國聯準會（Fed）上周再升息1碼（1碼為0.25個百分點）後，去年以來累積已升息19碼，基礎利率從趨近於零升至5％左右，短時間內大福升息，加上美元又是全球通用貨幣，產生影響是全面性，台灣當然也受影響。

他也說，我國也承受美國升息帶來壓力，雖然我國央行也有跟進，但升幅較小，去年以來共升息3碼，相對於美國19碼，美台利差持續擴大，新台幣去年大幅貶值，使進口物價壓力就很大；但去年11月以來新台幣又升值，顯示新台幣貶值與否，不見得與利差有太大關係，應更重視在經濟情況，但以當前企業獲利下滑時刻，央行不應持續升息。

中央大學調查團隊指出，本月上升幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為30.55點，較上個月上升3.4點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查為66點，與上個月調查結果相較上升2.6點。

若從絕對水準來看，6項指標中，有5項偏向悲觀，唯一僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。吳大任指出，此次耐久財指標仍樂觀，主因股市表現回升轉好有關，在股市有些獲利，使家庭所得增加，加上政府普發6,000元，就可能因此添購新傢電。

另，至於「購買房地產時機」指標，本月調查結果為103.95點，上個月上升1.15點，台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，這波房價大漲，主因市場資金充沛，加上全球產業鏈重整，美中貿易大戰下，台商返台仍是進行式，有產業、有資金，帶動房市增值，去年通過平均地權條例，預計對房市長期穩定發展會有穩定效果，但最主要影響還是預售屋禁止轉讓部分、以及私法人部分，對於自住戶影響不大。