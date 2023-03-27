縣議員廖秀紅邀集各單位前往會勘。（廖秀紅提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣造橋鄉談文火車站，每月進出人數僅約1200人次，台鐵局2008年將談文站降為無人招呼站並封閉公廁，不過其為海線5座日治時期的木造車站之1，隨著疫情解封，有不少遊客來此朝聖拍照，但苦無廁所可用，引發抱怨連連。負責管轄談文車站台鐵竹南站指出，目前已規畫興建公廁，未來落成將由造橋鄉公所維護管理。

苗栗談文火車站與大山、新埔及台中日南、追分等5座火車站，是台灣目前海線僅存的5座日治時期木造建築火車站，其中最北端就是位於造橋台1線旁的談文站，已經有百年歷史，2008年被苗栗縣政府公告登錄為縣定歷史建築，吸引鐵道迷來朝聖。

不過談文車站每天搭乘人次不到50人，每個月約只有1200人次乘客進出，因此2008年也改為無人招呼站，台鐵局也以安全考量為由，將公廁封閉，而這一封閉就將近15年，最近疫情解封，吸引許多外地遊客前來，但民眾下車想方便，只能抱怨「超不方便」。

縣議員廖秀紅說，談文站本身是歷史建築，周邊有竹南蛇窯、鄭漢紀念碑，非常適合來趟文史小旅行，但談文站10多年來沒有人管理、站體老舊，外圍牆壁斑駁不堪，遊客想上廁所還找不到地方，連洗個手也不方便，她跟地方多年爭取，盼至少先蓋1座公廁。

廖秀紅、立委陳超明委員國會辦公室這幾天邀集台鐵路管理局台中運務段、台中工務段、苗栗縣政府文化觀光局、苗栗縣政府水利處、造橋鄉長徐連斌、造橋鄉民代表會副主席廖義勇、代表何朝根等人與單位前往會勘，希望可以維修談文車站主體建築，同時建置公共廁所。

負責管轄談文車站台鐵竹南站長張民廷表示，談文車站主體建築維修工程，因為物價成本上漲等因素，已經流標5次，近期工務段會再公開招標，修復工程包括拆除站前鐵皮外牆、天橋重新油漆以及設立站名標示牌等，目前還無法確定時程，不過已先行規畫設計興建公廁，未來落成將移交給造橋鄉公所管理維護。