五月天3月29日起在高雄世運主場館開唱，除維持世運大道全段封閉管制、捷運加密班次及免費接駁車等原有措施外，另更將增設軍校路公車專用道，預估約2小時可完成散場疏運。交通局提醒「多搭車、多走路、不開車」，歌迷們請搭乘捷運、接駁車或步行前往、避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

五月天高雄世運主場館開唱 周邊不提供停車位

配合五月天演唱會於3月29日、3月31日、4月1日、4月2日於主場館舉行，世運大道於活動當日，上午12時至凌晨24時將全段封閉管制，以維護活動會場內民眾安全，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站等13處場站停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。

為增加散場接駁效率，本次增設軍校路接駁車專用道，高雄市交通局表示，透過捷運加密班距及大量接駁車服務，目標2小時疏散完畢；因演唱會周邊路段交通量較大，建議通過性車流可以改道民族路、高鐵路、加昌路或水管路等道路；另世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍翠華路、軍校路周邊站點借還。

高雄市交通局強調，本次活動交通重點為「多搭車、多走路、不開車」，捷運紅線世運站已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3-4分鐘，並自23時起再啟動捷運加班車，班距將更縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。

此外，主辦單位相信音樂也特別安排免費接駁專車，14時至18時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場服務、 22時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場服務，歡迎民眾多加利用外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，不用排隊等捷運或接駁車，與三五好友一起步行也是不錯的體驗。