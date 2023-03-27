搶攻4月連假國旅商機，並讓大小朋友都能開心過節，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館於4月4日兒童節當日禮遇房客包場觀賞首度在台上映的宮崎駿大師動畫電影《魔女宅急便》，4月1日至4月4日則與全台首座國際級大型水族館Xpark合作，推出兒童節限定版Blu Night宿海奇遇「童游海之島」專案，兩天一夜食宿行程不僅能夜宿水族館，還能體驗專屬的Xpark夜間探索活動等，每人5,999元起。和逸飯店．桃園館的孩童巨星-企鵝噗噗也將於五天連假期間，每日不定時快閃與餐飲賓客互動送好禮。

位於桃園青埔地區的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，緊鄰擁有上百家國際知名品牌的美式露天Outlets華泰名品城，飯店一樓還有全台唯一的「巧虎夢想樂園」，以探索海洋為主題，近300坪的室內親子遊樂館，有琪琪夢想體驗城、巧虎繽紛大球池、妙妙未來實驗室、海洋世界舞台和桃樂比互動遊戲區等五大區域，親子同遊還能享門票折扣優惠。媽媽們血拼、孩子們放電的同時，爸爸們也有自己的專屬玩樂休閒空間，和逸飯店‧桃園館3F超質感餐酒吧Blu Bar，船艙風格設計充滿愜意度假感，吧檯區多面螢幕播放各類賽事，沙發區寬敞舒適彷若豪華的陸上郵輪，更設有多款電子飛鏢機與賽車遊戲機等娛樂設施，加上豐富的飲品酒單及各式Bar Food，就是最適合大人們放鬆的秘密基地。

和逸飯店．桃園館2F逸薈軒中餐廳，推出全新主題「春茶入饌 茶香四逸」期間限定饗宴，選用一年之中品質最好的春茶，研發多道以茶入菜的創新川、揚料理，搭配不同的料理手法，將經典菜品以另一種別緻的風情呈現，包括東方美人口水雞、阿里山金萱脆鱔、碧螺老上海菜飯、金沙烏龍南瓜酥、普洱肚條燉軟排等，甜品部分則有松子茶香天鵝酥。同樣位於飯店內二樓的吃到飽自助百匯餐廳Cozzi Market逸．市集也有特色美食企劃「京阪料理集」，超過40道京阪地道菜式與職人手作甜品，通通搬上自助餐檯，滿足全年齡饕客的味蕾，連假期間成人1,480元＋10％、孩童 650元＋10％，單筆消費滿2,000元還能參加日本大阪單人來回機票抽獎活動，入住和逸飯店‧桃園館的房客再享75折優惠。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館不僅自館擁有中，西餐廳及酒吧，3樓還設有休閒娛樂中心Cabin Zone提供親子手作課程及海洋說故事活動，同時也與置地廣場共構打造一站式全齡度假場域，房客坐電梯下到二樓轉個彎就是Xpark，再往前走順著手扶梯往上，即為擁有五項全台唯一影音設備的桃園新光影城，兒童節當天和逸飯店．桃園館也將款待住宿貴賓，包下專屬影廳觀看經典復刻電影《魔女宅急便》，限額66組，4/4中午12點於二樓入住櫃台開放劃位。最值得期待的，還有和逸飯店‧桃園館與Xpark獨家推出的Blu Night宿海奇遇-兒童節限定版【童游海之島】專案，體驗有故事的五感後場夜探，睡在特有的鯊魚造型宿曦小窩與海洋生物們共眠，一泊三食每人只要5,999元起，12歲（含）以下旅客，再加贈Xpark驚喜獻禮乙份。

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