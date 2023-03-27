日本名古屋市24日傳出一起幼童墜樓意外，一對2歲雙胞胎兄弟疑似攀爬公寓窗戶跌落，送醫後不治死亡。日本媒體指出，事件發生當時，男童的雙親都在家，疑似因為窗邊放置了可以讓幼童攀爬的物品，才會釀成這起悲劇。專家指出，春秋兩季最常發生幼童墜落事故，呼籲家長做好防範。

綜合日媒報導，名古屋市中區24日下午4點左右，民眾發現2名男童先後倒臥在一棟公寓大樓的停車場，緊急送醫搶救之後，雙雙宣告不治身亡。院方表示，兩人死於頭部遭受重擊，而警方到場調查發現，幼童的家位於公寓7樓，窗戶距離地面大約80公分高，設有防墜欄杆，研判2名男童可能踩著窗戶底下放置的物品爬上窗台，才會不慎墜落。

日本名古屋市24日傳出幼童墜樓意外，一對2歲雙胞胎兄弟疑似攀爬公寓窗戶跌落，送醫後不治死亡。

男童的母親表示，當時她人在家中，手邊剛好在忙其他事情，視線移開了一下，孩子就不見了。

根據日本政府統計，從2016到2020年，有21名9歲以下兒童從公寓墜落死亡。非營利組織「Safe Kids Japan」理事大野美喜子指出，大人往往低估孩子的身體能力，因此降低了警覺性。若以事故發生的頻率來看，春天和秋天天氣好的時候，開窗的機會增加，更容易發生幼童墜落意外，呼籲家長必須隨時留意窗戶是否上鎖，避免在窗邊放置可供踏腳的床或物品，也不要讓幼兒在開著窗戶的房間內單獨玩耍，才能避免防止憾事發生。