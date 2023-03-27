恆生科技股指數跌1.74%，成分股跌多漲少，金蝶國際跌4.5%，跌幅最大；其次為美團跌4.35%，京東健康跌4.18%。阿里巴巴漲1.9%，表現最佳。

美團業績優於市場預期，但遭到部分大行調降目標價，稍早前股價一度跌7%。

恒安國際稍早前漲1.4%，在藍籌中表現最佳。中國神華一度跌逾5%，在藍籌中表現最差。

中國石油化工跌逾3%，該公司去年少賺8%，並調降股利。

同為「三桶油」族群的中海油和中石油同步走跌。