恆生科技股指數跌1.74%，成分股跌多漲少，金蝶國際跌4.5%，跌幅最大；其次為美團跌4.35%，京東健康跌4.18%。阿里巴巴漲1.9%，表現最佳。
美團業績優於市場預期，但遭到部分大行調降目標價，稍早前股價一度跌7%。
恒安國際稍早前漲1.4%，在藍籌中表現最佳。中國神華一度跌逾5%，在藍籌中表現最差。
中國石油化工跌逾3%，該公司去年少賺8%，並調降股利。
同為「三桶油」族群的中海油和中石油同步走跌。
周一香港恆生指數盤中跌0.5%，為19815.03點。國企股(H股)跌1%，為6726.04點。上周五美股先跌後漲，但稍早前公布的中國1～2月工業企業獲利下滑23%。
恆生科技股指數跌1.74%，成分股跌多漲少，金蝶國際跌4.5%，跌幅最大；其次為美團跌4.35%，京東健康跌4.18%。阿里巴巴漲1.9%，表現最佳。
美團業績優於市場預期，但遭到部分大行調降目標價，稍早前股價一度跌7%。
恒安國際稍早前漲1.4%，在藍籌中表現最佳。中國神華一度跌逾5%，在藍籌中表現最差。
中國石油化工跌逾3%，該公司去年少賺8%，並調降股利。
同為「三桶油」族群的中海油和中石油同步走跌。
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