台灣女子拳擊好手林郁婷，此次在世錦賽54公斤量級奪下銅牌，但國際拳總卻以林郁婷的生化指數超標而取消她奪牌資格，此事引起不少聲浪，體育署長表示已初步掌握，將與協會盡快對外說明。

體育署掌鄭世忠說，目前體育署已經對此案有初步細節的掌握。體育署希望在林郁婷選手回到國內後，由國訓中心先與選手、教練細談，同時也對選手表達體育署與拳擊協會接下來對她的支持。

鄭世忠強調，現階段對選手的心理支持比任何事都重要，這部分也請國人諒解，先給選手、教練一點時間。在充分溝通之後，體育署與協會一定會盡快向各位說明。