許多人疑惑，已吃了大量高纖蔬菜，卻仍有便秘困擾，醫師表示，糞便排出除了需要膳食纖維外，還需要水分、油脂，及腸胃的正常蠕動，因此平常要喝足夠水分、補充油脂，並適度運動，若嚴重腹脹、多日未排便時，可自己進行腸道按摩，順著大腸起點，即右下腹，方向依序為往上、往側面、再往下面骨盆邊緣，在每個按摩點用力按壓2~3秒鐘。

江坤俊表示，按摩腸道方式為，順著大腸起點，即右下腹，方向依序為往上、往側面、再往下面骨盆邊緣，在每個按摩點用力按壓2~3秒鐘。( 圖/ 取自TVBS《江P醫件事》）

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》表示，醫學上對於便秘的定義很籠統，認為1天3次或3天1次均屬正常，但民眾也可從排便的情況來了解自己是否便秘，包括1周大便少於3次、大便完仍有排不乾淨的感覺、大便乾硬，若有上述情況，應要設法改善排便狀況。

他表示，改善排便狀況，除了平日多食用高纖蔬果、食用適量油脂外，實在嚴重腹脹、便秘多天的情況下，可多做運動刺激腸胃蠕動外，也可做腸胃按摩，一般而言，可快速有效解決便秘問題。

他說明，首先，先喝杯溫開水，之後從大腸的起點，也就是右下腹盲腸的地方開始，順著肚子邊緣按，按摩的方向先往上、往側面，再往下面骨盆的邊緣，按的時候可稍微用力，在每個按摩點用力按壓2到3秒鐘。「按摩時，再配合喝杯溫開水，腸道的蠕動就會加快，肚子這時可能會發出咕嚕聲響，很快就要想跑廁所了。」