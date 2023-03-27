清華大學科管院長林哲群（右）近日邀請台達電董事長海英俊，以「董總的經營哲學」為主題，與在職專班學生分享個人和台達電的轉型。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學科管院長林哲群近日邀請台達電董事長海英俊，以「董總的經營哲學」為主題，與在職專班學生分享個人和台達電的轉型，他勉勵學生，策略規畫非常重要，要想到5年10年以後的規畫，政策要與時俱進，不斷修正和檢視。

海英俊表示，台達電為電源供應器大廠並成功搭上電動車高速成長的列車，去年營收達3844.43億元，連續11年創新高，今年電動車業務將轉虧為盈，他預估電動車越來越便宜，很多國家都在做電動車，誰可以存活，戰場才剛開始。

海英俊指出，目前電動車最大問題，是電池很貴很重，整個車的底盤都是電池，像特斯拉的電池就重達1噸多，未來要靠人的智慧，做得便宜又安全輕巧。

台達電做電動車大概15年，事實上，前5年還在摸索，台達雖不生產整台車，但擁有很大的競爭優勢，電動車需要3電，包括電池、電控、電機（馬達），電控跟馬達都是台達長期耕耘於電力電子核心技術的優勢，目前已經上軌道。

海英俊也提到，台灣在檢討能源政策，尋找替代能源，其實，更重要的是從用電端來著手，每個公司行號家庭，政府機關，公司治理，「省1度電，比發1度電容易。」

台達電2006年起宣布全球廠辦都要蓋成綠建築，以台達電台北總部而言，由於1999年落成之初並非以綠建築工法打造，2015年透過既有建築改造為綠建築的工程，由改造前1年耗電量約300萬度，減少為每年180萬度，省了40％，若以1度電3塊來計算，每年可節省360萬元的電費。

海英俊也說，台灣少子化問題越來越嚴重，當年他還是大學生的時候，每年的新生兒高達50萬人，近年已經銳減到每年20萬人，台灣理工科的學生越來越少，人才招募不是件容易的事，但台灣少子化已經不可逆，因此，台達修正策略規畫，除了台灣本地技術人才，因應全球布局，也向印度、泰國、美國、 德國、匈牙利等國尋找研發科技人才。