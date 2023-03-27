歷年規模最大「2023智慧城市展」將於28日盛大登場，遠傳電信總經理井琪將以智慧城市聯盟會長身分歡迎國內外嘉賓蒞臨。遠傳今年以「遠傳大人物 淨零數位雙轉型」為主題，展出逾20項創新科技應用。

包含甫在世界行動通訊大會(MWC)上亮相、全台首個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，以及「5G救護車」、「遠距診療視訊門診」等創新應用都會同步展出。

另像微電網、號誌不斷電系統、智慧路口、智慧充電等解決方案，已協助各地縣市政府進行智慧治理，應用領域橫跨交通、能源、醫療、製造、建築等，展現遠傳領先業界創新實力。

遠傳在本屆智慧城市展將展出多元創新應用與解決方案場景，且多已實際應用，更在救命防災發揮功效。包含與愛立信攜手合作打造全台第一個5G SA（獨立組網）結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，已與高雄市警察局合作於高雄亞洲新灣區完成網路測試，結合星光級夜視攝影裝置，以及5G、AI技術，讓警政人員得以快速、精確辨識出贓車，透過先進網路切片技術，更確保警政人員在人潮眾多區域，仍能保持網路暢通，提升執法效率。

遠傳更率全台之先，透過5G及IoT物聯網技術提供「遠距診療門診」，造福逾3萬人次偏鄉民眾，近日更升級為「遠距診療2.0」，將遠距診療服務拓展至高齡者及慢性病患者，整合量測設備數據，透過手機鏡頭就能取得心跳、心率變異、呼吸、血壓、壓力指數等生理資訊；遠傳也與台北市消防局攜手打造全台首例「5G救護車」，透過5G高品質影像通訊及物聯網科技即時回傳傷者資訊，縮短到院檢傷時間，提升醫護品質。

打造智慧韌性城市，遠傳也展出「微電網與儲能」解決方案，可以支援本島區域網路、離島微電網、企業儲能三大情境，除可提升電網韌性，並透過科技進行電力調度管理，達到台灣電網供需負載的平衡和穩定，透過削峰填谷電力調度，也可協助解決夏日電價問題，同時提升企業綠電佔比。

另外結合電動機車電池打造「交通號誌不斷電系統」，作為電力異常時交通號誌備援電力使用，確保道路及民眾安全，透過遠傳自行開發監控平台，可隨時查看電池供應狀態、電池異常通報等資訊。

響應2050國家淨零政策，節電減碳已迫在眉睫，遠傳將展出多元解決方案，其中遠傳自行開發「能源管理系統（EMS）」，搭配電表與環境感測器等，可即時查看實時電壓、電流、累計電量、用電趨勢、統計報表，產生用電分析並給予節電建議，已應用到班班有冷氣專案，協助學校大幅節電；現更結合遠傳能源管理系統與微軟永續雲共推「企業碳盤查服務」，可自動化處理碳排放終能耗數據，透過可視平台提供事件分析及改善建議，幫助企業加速碳盤查作業。

同時遠傳電信也提出「元宇宙數位治理」概念，將展示過去未曾公開的「核心網路營運中心」與「雲端機房管理中心」元宇宙管理場景，為日益快速成長並高度複雜化的智慧城市應用，提出一個能夠快速定位問題、解決問題的治理策略與解決方案。

「2023智慧城市展」將於3月28日起登場，並在台北、高雄兩地展出，遠傳不但兩地同步參展，呈現豐富成果，也將參加首屆「淨零城市展」，展現低碳營運亮眼成績，包含透過AI選址、智能休眠、綠能基地台大幅節電，打造最環保電信網路，近日也正式加入「全球再生能源倡議RE100」，承諾2040年全面採用再生能源，加速實現淨零轉型。