新北市學子參加勞動部「第53屆全國技能競賽」北區青年組競賽，於14職種奪得第1名。正德國中學生獲花藝職種獎項，為全國唯一國中生選手；瑞芳高工獲得展示設計職種前四名；新北高工38人獲獎，為北區賽獲獎最多學校。

新北市教育局指出，奪得第1名的14職種分別是CNC銑床、商務軟體設計、汽車板金、網頁技術、機器人、服裝創作、汽車噴漆、資訊與網路技術、平面設計技術、展示設計、外觀模型創作、3D數位遊戲藝術、旅館接待及鑄造等，其中網頁技術、汽車噴漆及展示設計職種更包辦前4名。獲獎數共112個；72名選手獲得分區賽前5名，取得晉級全國決賽資格。

獲得花藝職種第四名的正德國中九年級陳可繹同學是本屆全國最年輕選手，陳同學表示，感謝學校主任鼓勵，讓自己有勇氣以國中生身分挑戰難度更高的青年組競賽，培訓期間感謝花藝老師們的指導及付出，更感謝學校開設花藝社，兩年多來不僅學到製作桌花、組合盆栽、餽贈花禮等技能，還培養美感及正確的態度，未來將以就讀技高園藝科、大學設計相關科系做為升學目標，更希望能把興趣變成未來的工作，成為一位花藝設計師。

瑞芳高工囊括展示設計職種前四名。奪下第一名的室內設計科三年級徐浩軒同學表示，在國中階段接觸技能啟發興趣，因為投入技能競賽踏上了選手之路，一比就是三年，至今比過漆作裝潢、家具木工、展示設計3職種競賽，未來將充實自身技能，多方發展，為國爭光。

勇奪汽車噴漆第一名的泰山高中二年級陳柏瀚同學表示，感謝學校、汽車科團隊及學長姐與家人的全力支持，過程中最感謝尤澤基老師在一年級時培訓，安排相關業界師傅指導，提升整體技術，未來要更精進技術，打進決賽。