搶攻4月連假餐飲商機，台北凱撒大飯店推出餐飲超值優惠，Checkers自助餐廳4月主打「小孩免費吃大人享優惠」活動，凡兩位成人同行平假日午、晚餐皆可享8折優惠，並贈送一位12歲以下兒童免費用餐。活動期間皆可參加Line抽獎，凡用餐打卡或加入Line好友皆可獲得下午茶感恩回饋價使用券，憑券可享回饋價480元下午茶，使用期限為5月1日至9月30日止。

Checkers自助餐廳本季推出歐陸帝王級美饌饗宴，以歐陸美饌佳餚為主，提供多款豐富異國料理美食，從精緻歐陸主菜、現切英式爐烤牛排、季節限定現流魚、牛肉湯、酸菜白肉鍋、新鮮沙拉吧、生魚片、壽司等讓人吃得過癮，滿足味蕾。

台北凱撒大飯店日前推出兩款適合親子一起同樂的住房專案，「藝起遊玩趣-票根住房專案」以及「玩轉台北-城市解謎住房專案」，即日起至6月30日在官網獨家預訂。「藝起遊玩趣-票根住房專案」，入住優惠專案價格為折抵票根後金額，現場入住出示售票票根即可折抵住宿費用每人每晚200元。舉凡台北市展覽或藝文表演活動、雙北地區旅遊景點或遊樂園門票，像兒童樂園票根等、長途交通工具搭乘憑證、台北雙層觀光巴士搭乘憑證皆適用，適合親子一起同樂出遊的住房優惠專案。

「玩轉台北-城市解謎住房專案」有趣的實境遊戲解謎主題，讓家長們更可藉此機會帶者小朋友遊覽台北市多個文化景點，體驗文化之旅，更增添親子互動的樂趣。台北凱撒大飯店地理位置極其便利，位於台北火車站正對面都市核心地帶，連結重要交通樞紐地帶，交通的便利性更適合安排一趟親子出遊之旅。