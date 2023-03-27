依歷史資料顯示，2007年2月至2007年11月，台股從七千點挑戰萬點，帶動定期定額人數衝上32萬人歷史高點，但後續台股僅小漲8.3％，旋即迎來金融海嘯崩跌逾5成；而定期定額人數在2009年1月回到20萬人低點後，台股築底成功，之後波段大漲超過110％，帶動定期定額人數重回29萬人。而台股去年再因美國暴力升息下跌３成，定期定額人數再次湧現停扣潮，跌到22萬人水位。

元大投信表示，根據過去經驗，每當台股基金定期定額來到低點，通常行情也進入打底階段，指數出現反轉向上契機，此次定期定額人數探低，是否代表台股又到達中長期的低檔，值得投資人再觀察。

元大投信進一步表示，定期定額ETF可分散進場時間及僅投資於個股的風險，成功關鍵是不停扣，尤其行情愈恐慌，愈要嚴守紀律，若錯過「股價大拍賣」的機會，自然也錯過甜美的回報。以ETF定期定額人數第一的國民ETF元大台灣50為例，從2022年1月台股創下歷史新高後開始每月定期定額，至今年2月底報酬已經翻正，然而台股至今，距離歷史高點仍有16％差距，建議投資人此時更應該堅持不停扣，達到滿意的成果。