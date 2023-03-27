數位公益蓬勃發展，富邦媒（8454）為社會公益量身打造《樂公益》網路公益平台，本月迎來一周年，momo《樂公益》開館至今已攜手30間公益團體合力推廣公益活動，號召參與響應人次年增近200％，公益慈善捐款總金額年增更達逾100％。

momo根據會員公益行動觀察發現，「身心障礙」與「長者服務」為民眾最關注的兩大社會公益議題，41～50歲中年族群最熱衷參與公益行動，其次是30～40歲的壯年人，數位原生時代的Z世代青年公益參與人數更大幅彈跳，除了重視人本公益關懷，Z世代青年亦特別關注「環境動物保護」議題。

momo《樂公益》網路公益平台，整合金流、物流、資訊流、會員集客力等通路資源，協助公益團體募集所需經費與物資；透過平台的審核把關，也讓momo站上超過千萬的龐大會員，能安心、便利、隨時隨地投身公益行列。

momo《樂公益》現行服務的公益團體類別涵蓋弱勢婦幼、長者關懷、身心障礙者等，公益夥伴包含世界展望會、心路基金會、家扶基金會、伊甸基金會、創世基金會、喜憨兒基金會、唐氏症基金會、現代婦女基金會、志玲姊姊慈善基金會、第一社會福利基金會等，更延伸觸及至「環境動物保護」領域，與台灣綠能公益發展協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境資訊協會、野灣野生動物保育協會等合作推廣公益活動，一同喚起民眾環境友善、動物保育的意識。

momo根據會員公益行動觀察，發現民眾最關注的公益議題以貼近生活周遭的「身心障礙」與「長者服務」兩大社會回饋為優先；此外，「數位行善」帶來的便利性也大幅提升民眾公益參與意願，momo站上全年齡公益參與人數年增皆呈三位數成長，其中又以社經地位穩固的41～50歲中年族群最熱絡響應公益行動，參與人數佔比超過40％，其次為31～40歲的壯年族群，而出生於數位原生時代的21～30歲Z世代青年公益參與人數彈跳最為顯著，年增率高達近300%，顯示數位行善的崛起加速青年人加入公益行列。

momo《樂公益》為公益團體挹注穩定的愛心捐款，結合站上週期購服務與小額百元捐款，推出公益週期購「定期捐款」服務，2022年momo定期捐款總額繳出年增四位數成長的優異成績單，成為公益團體強而有力的後援。

今年momo《樂公益》也將持續拓展多元公益團體類別，公益週期購服務加入陽光基金會、弘道老人基金會、好鄰居協會、展翅協會、一粒麥子基金會、長照協會、保護動物協會等選擇，期許帶領momo會員認識與關注不同的公益議題，一同擴大善的循環力量。

momo《樂公益》也積極關注國內外時事議題與各公益團體需求，進一步推出每月精選公益活動，像是今年2月momo《樂公益》攜手世界展望會推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，結眾人之力將愛心跨越國境送至土耳其及敘利亞災區。

迎接即將到來的4月份，momo則攜手喜憨兒基金會推動「momo守望 安心力量」愛心百元捐活動，捐出的款項將全數用於幫助智能障礙者培養成年生活自理與日常活動動力。支持「momo守望 安心力量」單筆捐款金額達600元以上，贈喜憨兒花草茶一盒（口味隨機）；單筆捐款 1,800 元以上，即贈人氣插畫小黃間手持扇一只；不限金額捐款還有機會抽中「momo守望 安心力量」愛心大使楊謹華親簽獨家感謝狀。