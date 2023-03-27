總體來看，個股跌多漲少，滬深兩市超3,800檔個股飄綠，早盤滬深兩市成交人民幣7,675億元。截至午間收盤，滬指報3,231.28點，跌1.05％；深成指報11,563.16點，跌0.61％；創指報2,381.1點，漲0.45％。
盤面上，醫療服務、CRO概念、光刻膠板塊漲幅居前。房地產、雲遊戲、證券板塊跌幅居前。
A股三大指數大盤27日早間走勢分化，滬指早間震盪走低跌超1％，創業板指則一度拉升漲近1％。概念股方面，CRO概念、醫療服務等醫藥相關概念股全線走強，光刻膠類股再度強勢，旅遊、酒店、養殖業等板塊表現活躍。房地產、保險、銀行等權重板塊走弱，國企等權重股表現低迷，遊戲、教育、半導體晶片股紛紛下行。
總體來看，個股跌多漲少，滬深兩市超3,800檔個股飄綠，早盤滬深兩市成交人民幣7,675億元。截至午間收盤，滬指報3,231.28點，跌1.05％；深成指報11,563.16點，跌0.61％；創指報2,381.1點，漲0.45％。
盤面上，醫療服務、CRO概念、光刻膠板塊漲幅居前。房地產、雲遊戲、證券板塊跌幅居前。
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