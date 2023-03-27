總體來看，個股跌多漲少，滬深兩市超3,800檔個股飄綠，早盤滬深兩市成交人民幣7,675億元。截至午間收盤，滬指報3,231.28點，跌1.05％；深成指報11,563.16點，跌0.61％；創指報2,381.1點，漲0.45％。

盤面上，醫療服務、CRO概念、光刻膠板塊漲幅居前。房地產、雲遊戲、證券板塊跌幅居前。

滬指開盤跌6點 深成指跌0.19％
滬指開盤跌1點 深成指跌0.16％
滬指收漲17點 全周累漲1.87％
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