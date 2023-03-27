本周六（4／1）起就是一連5天的清明連假，許多人都會掃墓祭祖。命理老師謝沅瑾列出掃墓禁忌，提醒孕婦、嬰兒及6歲以下孩童盡量避免參加，掃墓勿穿鮮豔衣服、亂扔垃圾或踩凸起的小土堆。

謝沅瑾列出掃墓10大禁忌

1、孕婦盡量避免參加

以靈學的觀點來看，懷孕婦女和胎兒易受外靈的干擾。另外，許多墓地都在山坡，走路不便，容易滑倒，孕婦若不小心碰撞，可能對胎兒有影響。如果家庭狀況，孕婦必須到現場的話，建議用紅線圍繞肚子上，保護胎兒。

2、嬰兒盡量避免參加

嬰兒的元神較弱，怕受到一些驚嚇，回家後可能會睡不好、哭鬧、發高燒。掃墓時燒金紙、山上溫差、氣味及蚊蟲等因素，也可能對嬰兒健康造成影響。若無人照顧必須帶去掃墓，建議在嬰兒的衣領上縫上紅色「卍」字。

3、6歲以下小孩盡量避免參加

6歲以下小孩特別容易看到異象，容易驚恐、做惡夢；這時期的孩子較皮，可能在言語上無意間得罪好兄弟；如果小孩不小心冒犯了祖先，長輩要立刻代為道歉。

4、不要亂扔垃圾或大小便

亂丟垃圾、隨地大小便容易冒犯祖先。如果真的尿急又沒有廁所，要先向好兄弟告知「抱歉，請借過，請多多包涵。」

5、言語避免不禮貌

到墓地必須謹言慎行，言語上的挑釁可能會冒犯好兄弟，甚至被纏上。如果真的不小心冒犯，一定要立刻道歉。

6、避免詛咒

有些人會說「危險、夭壽、快走」或一些開玩笑的話，回家後情緒可能會受影響。如果不小心冒犯，記得立刻道歉。

7、避免叫全名

掃墓的時候忌諱叫「全名」，可能會被墓地的好兄弟記住。建議叫小名或乳名，但如果是較為粗俗的綽號，則要避免。

8、避免穿著鮮豔衣物

在墓地穿鮮豔衣服容易吸引好兄弟注意或不開心。鮮豔衣服給人印象較喜氣，不符合掃墓的場合。建議穿著樸素、保守的衣服。

9、避免踩到凸起的土堆、踢石塊或磚塊

小土堆可能是未取名嬰兒的墳墓或老墳，踩在小土堆、踢石塊或磚頭會在無形中招惹到好兄弟。另外一方面，山上地形複雜，避免走在凸起的地面以免跌倒。

10、避免踩到人家墓上的墓龜、金爐或墓碑

靈學上認為這動作可能會招惹墳墓主人。科學上來說，踩到墓龜、金爐或墓碑是不禮貌的行為，若剛好對方家族正在掃墓，也可能引起糾紛。

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