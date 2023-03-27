近幾年接連發生多起大樓重大火災事件，政府從2023年起新增8至15樓層集合住宅公寓大廈，每3年應辦理1次建築物公共安全檢查申報。市府工務局表示，今年第一季至3月底，距申報截止日只剩下4天，但全市應申報199件，目前僅10％完成申報，未依規定完成公安申報者最高可罰30萬元。

工務局表示，根據內政部《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，原先只規定16層以上住宿類建築物，每2年應公安申報1次；新制則是擴大至8層以上未達16層的建築物，每3年也應申報1次。

工務局指出，根據新規定，建築物所有權人或使用人，應該委託經中央認可的建築物公共安全查機構，辦理公安申報作業，檢查項目包含：直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統共6大項。

工務局還說，如果大樓屋齡未達20年的建築物，即2004年1月1日以後取得使用執照者，應該在今年第一季3月31日以前完成申報；屋齡20年以上的建物，即2003年12月31日以前取得使用執照者，應該在2024年第一季申報。如果沒有依規定完成公安申報者，依《建築法》規定，將處6萬元以上30萬元以下罰款，得連續處罰。

工務局提醒，今年應該公安申報的8層樓以上建築物，請盡速於3月31日前完成申報，以免受罰。