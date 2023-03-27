因POS等標案出貨高峰已過，威強電去年第四季營收21.93億元，季減13.80%；美元兌台幣貶值、提列較多存貨跌價損失所致，毛利率降低至35.18%，本業表現不及去年第三季。威強電去年第四季認列0.36億元的匯兌損失，業外表現亦不及去年第三季，單季稅後淨利減少至3.04億元，季減50.25%。

若就2022年威強電產品重要應用領域而言，營收成長幅度較高者為網通、ODM，其中營收基期較低的網通產品受惠於5G私有網路相關需求增溫，2022年相關營收增加至9.53億元，年增69.61%；ODM產品線的出貨表現則因POS、投票機等專案隨疫情改善而轉佳，相關營收增加至18.27億元，年增53.99%。至於醫療產品線近幾年出貨均穩定成長，2022年營收為22.24億元，年增18.73%；傳統工業自動化產品2022年營收29.23億元，年增12.07%，重要動能之一來自大陸市場需求隨當地解封而增溫。

展望2023年，營收成長性較高的應用領域仍在網通、ODM。在網通的部份，威強電除持續耕耘伺服器、路由器/防火牆、5G CPE、網路儲存裝置等4大垂直市場外，並將產品布局由中低階機種擴及高階機種，長線營收展望佳；至於在ODM的部份，由於POS、博弈機、投票機等產品線在疫情改善後需求明顯增溫，可望在今明年入帳多起大標案，並為威強電2023年重要營收動能。

受惠於網通、ODM等需求增溫，威強電今年上半年整體出貨展望優於先前法說會預估，加上去年上半年營收基期較低，法人預估，今年上半年營收年增可望超過35%，雖然今年下半年營收增幅恐遜於上半年，但今年度營收仍可望雙位數成長。