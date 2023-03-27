全民普發6000元近日展開線上登記，財政部表示，4月6日起將陸續入帳，不少民眾都感到相當喜悅。然而普發現金的金源是由超徵稅收所收上來的，也引發外界詬病，認為是蔡政府沒有做好政府財務規劃。對此，Youtube頻道《木炭Charcoal》25日發起網路民調，徵詢民眾是否支持該政策，得到的結果相當驚人。

截至27日中午12點50分，總計有4172人參與該投票，針對【民調大對決-議題篇】「您是否支持因稅收超徵，而普發6000元給國民？」，有41%的民眾表示「支持」、27%的網友則抱持「不支持，應該要發更多錢」的態度、另外剩下32%的參與者則認為「不支持，不該普發現金」。

認為政府應該超徵稅收並普發現金的網友表示，「不發你也不知道錢跑去哪，其實就是對政府不信任」、「支持，反正錢不發最後也是被某些人拿去自肥」、「想想拿勞退去炒股票，結果慘賠收場，缺口變更大，這讓人怎麼相信政府能妥善運用」、「別嘴巴嫌棄但又領得很開心」、「哪年不超徵的？民進黨把超徵當政績，多棒啊！」、「每次發錢架網站搞宣傳、搞一堆東西花了多少錢」。

而反對普發現金的人則留言，「答案差異就會起很大的變化，若政府能提出比6000更好的政策，絕對都傾向政策！」、「還不如拿去補勞健保」、「較好的選擇應該是政策優先」、「政策買票」。