為提供新竹市孕婦貼心便利的友善服務，新竹市政府於去年6月首辦「好孕專車」服務，補助孕婦產檢交通費6000元，是桃竹竹苗率先推動「好孕專車」的縣市，市長高虹安27日再宣布加碼服務對象，自4月1日起取消所得稅率20％以上無法申請的限制，造福更多孕媽咪。

市長高虹安表示，近年來少子化情形日趨嚴重，為鼓勵竹市市民生育意願，提高生育率，市府積極推動各項育齡婦女及學齡前兒童的友善照顧服務。

除日前新增婦女館夜間與假日時段定點臨托外，基於許多市民的懇切反映，將自4月1日起好孕專車也取消所得稅率20％以上無法申請之限制，放寬申請條件造福更多孕媽咪，盼讓每位竹市的孕媽咪們都能不受時間限制，提供安全與便利的交通工具往返醫療院所進行產檢，預計可增加約1000名孕婦受益。

社會處長李季縈指出，市府推行的好孕專車貼心服務，攜手台灣大車隊、紅帥衛星車隊、大都會車隊、第一中華車隊等4大車隊共計1501台計程車，提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及38間診所交通費補助，每次搭乘不限抵用金額，十分便利且貼心。

此外，好孕乘車券亦附加10小時免費定點臨托使用券、免費育兒指導服務使用券及新竹在地友善育兒店家禮物兌換券等優惠服務，鼓勵孕婦按時產檢，確保孕婦自身及胎兒健康，育兒期間更可以透過定點臨托獲得喘息空間。

社會處表示，好孕專車提供總額6000元的乘車券，包含100元、200元單張面額，孕婦可於乘車後替代現金支付車資，每趟次不限單張使用、不找零，且起、訖端必須為新竹縣市轄內產檢醫療院所。

社會處補充說明，符合好孕專車申請資格的民眾，本人或家屬需準備好孕婦健康手冊、孕婦身分證或戶籍資料至戶籍所在地區公所申請，即可當場核發好孕專車乘車券，歡迎孕媽咪多加利用。有關好孕專車相關事項，可至社會處官網查詢，或電洽03-5352102社會處婦女兒童少年福利科。