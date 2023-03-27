香港信報報導，該行發表的2023年第二季展望報告指出，穩經濟是大陸今年首要任務，政策支持應將持續，以確保達至全年GDP增長5％左右的目標。不過，報告指出，2月的一項全國性調查顯示失業率意外上升，而出口和房地產投資繼續下滑，顯示發達市場需求疲軟並充滿挑戰，房地產市場的復甦仍需政策支持。

大華銀行認為，雖然大陸未有公布更具擴張性的政策措施，但財政及貨幣政策的有效性將會改善。在貨幣政策方面，報告認為今年中國人民銀行仍有再次下調存款準備金率的可能，但降息的機會則進一步降低。

在匯率方面，報告指出，首季人民幣反映了中國經濟自疫後復甦的波動表現。隨著人民幣兌美元匯價自1月中旬觸及的低位6.69反彈，市場已重新調整以適應溫和的升值。考慮到大陸復甦動能乏力及外圍風險上升，該行對人民幣保持謹慎，預計今年第二季人民幣兌美元匯率將升至6.95，下半年隨著大陸經濟復甦的跡象趨於明確，預計人民幣將會轉強，更新後的今年第三、四季及明年首季的人民幣兌美元匯率預測分別為6.85、6.8及6.7。