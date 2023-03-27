抖音儼然已成為下一個華為，美政府近期加強打擊抖音的力道，除了有意強制母公司字節跳動出售國際版抖音（TikTok）的股權，美國國會更在聽證會上瘋狂砲轟執行長周受資，抖音的處境相當艱難。然而美國大力打擊抖音，恐怕也會出現一些後遺症，需要透過該平台觸及潛在客戶的小企業與創作者將受到衝擊。

美方在3月中要求母公司字節跳動必須出售抖音的股權，否則將在美國面臨懲處，美方認為，抖音允許大陸官方獲取美國用戶的資料，影響造成隱私和資安問題，此議題也讓周受資在聽證會遭到抨擊。

報導提到，如果徹底毀掉抖音，將對資金規模較小、有意透過抖音接觸潛在客戶的小企業及創作者造成衝擊，這些族群往往無法花費更昂貴的價格，透過傳統的途徑行銷。

行銷顧問公司True North Social聯合創辦人Kellis Landrum表示，臉書與Instagram需要透過付費才能獲得更好的宣傳效果，投報率並不高，「抖音是目前所有管道中觸及最廣的平台，如果你是一間小企業或創作者，你沒有那麼多行銷資源，這時候很多人就會鎖定抖音。」

抖音病毒式的擴散速度雖引發質疑，但另一方面也讓許多人藉由高曝光度受益，就連垃圾桶清潔與地毯維修等業務的小公司也都獲得更多機會，美國強制封殺抖音的舉動，讓他們相當煩惱。

公司位在加州的老闆Josh Nolan坦言，許多客戶都告訴我們，他們曾在抖音或Youtube看過我們的影片，進而找上我們，現在我們的頻道擁有85萬名粉絲，還可以透過品牌合作增加額外收入，這是我從事地毯維修將近20年來沒有想過的事情。