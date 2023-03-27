馬英九今訪陸！台灣國聚集桃園機場抗議 遭架離出場嗆「肖想馬習會嗎」

前總統馬英九的祭祖之旅將於今（27）日下午正式展開，預計於16時40分抵達上海浦東機場，此行目的將以祭祖、抗日和教育交流為主，而在出發前，他先於桃園機場進行簡短談話。

等了36年！73歲首度訪陸 馬英九：的確是久了一點 @ChinaTimes ​

馬英九表示，這是他第一次到中國大陸訪問，「事實上在我37歲時，在政府裡就負責處理兩岸事務，我今年73歲，等了36年才有機會到大陸訪問，的確是久了一點，但我很高興能去」。

馬英九強調，除了祭祖外，也帶了台灣大學生去交流，希望透過年輕人的熱情、互動，能夠改善兩岸目前氛圍為，讓和平能夠更快更早的來到，很高興能夠進行這次訪問。