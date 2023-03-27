2021年轟動全台彰化溪湖馮姓越南籍女子，因懷疑同居男友黃男出軌，竟餵食遭下藥的花雕雞麵給黃男，趁黃男睡著後拿剪刀把他的「小兄弟」剪掉沖馬桶，事後馮女自首，近日彰化地院審結，依家庭暴力罪之重傷害罪，處5年有期徒刑。可上訴。

40歲的越南籍華僑馮姓女子，將5顆佐沛眠(安眠藥)磨成粉摻入花雕雞麵讓黃男吃下肚，等其熟睡後，再持料理用的大剪刀將其生殖器剪下，黃男雖幸運撿回一命，但被截斷的生殖器已不知去向，其餘的只剩下1.5公分，馮女案發後就到警局自首。

判決書指出，這起案件發生在2021年3月30日深夜，馮女供稱「我懷疑他在外面有女人，他不承認」，在案發當天的前2天還偷偷將手機放在車上錄音，果然錄到黃男友打電話給女生，隔天馮女聽完錄音崩潰，因此鑄下大錯。

案發當晚7點多，馮女得知黃男想吃泡麵，就將5顆安眠藥磨成粉加在麵裡，吃完麵的男友因花雕雞麵有酒，加上安眠藥效馬上昏昏欲睡，隨即到廚房拿料理用的剪刀把男友的陰莖剪掉，期間男友還因疼痛起來，但她仍將其生殖器剪掉，並拿到廁所馬桶沖掉。

不過馮女的辯護人向法官供稱，馮為越南華僑隻身來台，歷經多段不順遂情感，加上文化、社會差異及語言隔閡等，患有憂鬱症，又遭被害人感情背叛，請求法官依刑法第59條規定為被告酌減其刑，但法官認為馮女的犯案動機與感情問題與「一時衝動」有關，與精神症狀的關聯性小，難認適用刑法第59條。全案可上訴。