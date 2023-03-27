天團五月天3月29日於高雄世運主場館開唱，世運大道當天封閉、周邊道路將實施交管。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

天團五月天29日登板高雄世運主場館開唱，高市府為避免歌迷湧入造成交通壅塞，除維持世運大道全段封閉管制、捷運加密班次及免費接駁車之外，另會增設軍校路公車專用道供接駁車使用，提高疏運效率，預估約2小時可完成散場。交通局呼籲，歌迷多搭乘大眾運輸前往現場。

天團五月天3月29日於高雄世運主場館開唱，世運大道當天封閉、周邊道路將實施交管。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

五月天預計3月29、3月31、4月1日、4月2日將在世運主場館開唱，世運大道29日起，上午12時至凌晨0時將全段封閉管制，僅開放緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，以維護其他民眾安全；而汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

另外世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，民眾需至管制區外圍翠華路、軍校路周邊站點借還；因演唱會周邊路段交通量較大，建議通過性車流可以改道民族路、高鐵路、加昌路或水管路等道路。

天團五月天3月29日於高雄世運主場館開唱，世運大道當天封閉、周邊道路將實施交管。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局表示，捷運紅線世運站已規畫提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘，並自晚間11時起再啟動捷運加班車，班距將更縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。

主辦單位「相信音樂」也特別安排免費接駁專車，下午2時至晚間6時30分提供「高鐵左營站／台鐵新左營站-演唱會場」進場服務、晚間10時至晚間11時30分提供「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」散場服務。交通局指出，此次將增設軍校路接駁車專用道，透過捷運加密、接駁車疏運下，目標2小時疏散完畢。

交通局提醒，會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站等13處場站停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入。

另外，台鐵為服務外地歌迷，分別加開各場次隔日凌晨各兩班次的北上及南下區間列車，詳細列車資訊請至台鐵網頁（https://www.railway.gov.tw/）查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日，視人潮狀況彈性調整並依現場執行為主。