高麗菜最近產銷失衡，雲林縣政府為行銷雲林高麗菜，27日與西螺鎮農會舉辦高麗菜料理示範，教導大家如何將高麗菜製作成美味可口的泡菜、水餃，現場也展示高麗菜煎餅等數道特色料理，鼓勵大家產季多選購，後續農會將製作千份泡菜分送給學校、社區及關懷據點，一起「食在地、吃當季」。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台蔬菜主要產區，近期正值高麗菜盛產期，因天氣溫熱產量增加，縣府為平衡穩定市場產銷，已多次辦理團購媒合、通路促銷及加工等各種措施，許多企業團體共襄盛舉，縣府打鐵趁熱，與西螺農會合作，加強行銷國產初秋高麗菜，協助農民增加收益保障生計。

張麗善說，縣府28日也會到新北市板橋區農會活力超市廣場，向北部民眾推廣雲林高麗菜、鳳梨、蒜頭等各種農產品，並提供高麗菜食譜供大家參考，請家庭主婦們多煮一些高麗菜料理，一同「食在地、吃當季」，支持國產優質農產品。

西螺鎮農會總幹事廖錦富提到，高麗菜有「菜王」之稱，營養豐富、料理多元，簡單蒸、煮、炒就可食用，還可用來製作泡菜，且保存時間長，大家庭可一次購足，小家庭少量多次買來享用。推廣會現場並展示多道高麗菜特色料理，包括高麗菜封、高麗菜春捲等，希望藉由多變的口味，吸引大家多多購買。

縣農業處指出，雲林縣出產的高麗菜品質優良味道鮮美，富含維生素及礦物質等營養成分，豐富纖維質低卡又健康，目前高麗菜價廉物美，歡迎企業團體及民眾踴躍購買，吃出美味健康又能幫助農民，一舉兩得。