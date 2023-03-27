數位發展部次長李懷仁表示，截止3月27日中午12時登記人數5,053,302人，網站運作穩定正常，使用者都能順利流暢完成登記。

李懷仁也提醒，27日起已經不分流，所以不分尾數都可以來6000.gov.tw登記。

此外，數位部也提醒，登記網站從27日晚間10時至隔日28日凌晨3時進行系統維護，暫時無法使用登記服務，也請要登記的民眾注意系統維護的時段。