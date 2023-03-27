數位發展部次長李懷仁表示，截止3月27日中午12時登記人數5,053,302人，網站運作穩定正常，使用者都能順利流暢完成登記。
李懷仁也提醒，27日起已經不分流，所以不分尾數都可以來6000.gov.tw登記。
此外，數位部也提醒，登記網站從27日晚間10時至隔日28日凌晨3時進行系統維護，暫時無法使用登記服務，也請要登記的民眾注意系統維護的時段。
普發現金6,000元的上網預約登記系統，今（27）起不再分流。數位部表示，截至中午已有逾500萬人登記。同時提醒，27日晚間10時至隔日（28日）凌晨3時將進行系統維護，無法進行登記。
數位發展部次長李懷仁表示，截止3月27日中午12時登記人數5,053,302人，網站運作穩定正常，使用者都能順利流暢完成登記。
李懷仁也提醒，27日起已經不分流，所以不分尾數都可以來6000.gov.tw登記。
此外，數位部也提醒，登記網站從27日晚間10時至隔日28日凌晨3時進行系統維護，暫時無法使用登記服務，也請要登記的民眾注意系統維護的時段。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。