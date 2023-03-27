和潤企業（6592）連續3年響應由世界自然基金會（WWF）發起的國際性倡議「Earth Hour地球關燈一小時」活動，今年由董事長劉源森號召關係企業共同響應於25日當天關燈一小時，並加碼將當天全台和潤員工關燈關家電換算下來所節省的電費，捐贈財團法人愛盲基金會添購設備。

和潤表示，此次參與關係企業包括和雲行動服務（iRent）、和運國際融資租賃、和勁企業、和潤電能，也邀請與和潤企業密切合作的企業夥伴們，包含台新證創業投資、資誠聯合會計師事務所、瑞穗銀行、星展銀行等知名企業，一起拍攝響應影片。

除響應節能減碳作為，和潤也特別將全台和潤員工關燈及關家電換算下來所節省的電費，全數捐贈財團法人愛盲基金會－手不盲社企坊添購無塵衣等，協助視障者職業重建。

此外，和潤表示，為落實節能減碳，今年首度推出「節能大挑戰」，號召全台各據點一起挑戰用電度數較去年同期下降，並施行下班過五關「關燈、關空調、關電腦、關影印機、關延長線上電器」。除團體賽，也有個人參與獎勵，凡同仁分享自己節能減碳作為，或響應關燈一小時，即可享專屬獎勵，透過挑戰與獎勵機制，喚起公司同仁對於節能減碳議題的重視。