黃姓男子被逮事後，回警局還車錢，還留紙條謝謝員警讓他轉念。（翻攝畫面）

黃姓男子被查獲毒品果汁包。（翻攝畫面）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

45歲黃姓男子日前心情鬱悶，情緒低落，搭計程車被北市警大安分局攔查到攜帶毒品果汁包與摻毒梅錠，被依毒品罪嫌逮捕送辦。當時他身上沒錢付車資，員警幫忙代墊計程車錢，2天後他前往警局歸還車錢，還在紙條上留言稱，「謝謝你們的出現，我本來是要輕生…」強調現已轉念，將會努力面對自己的人生。

大安分局警備隊員警日前執行路檢勤務，於辛亥路與建國南路彎道處攔查一部計程車，在盤查過程中發現車上黃姓乘客神情怪異，於該男子口袋內發現毒品果汁包9包及梅錠6顆，全案依違反毒品危害防制條例依法偵辦。

黃男當時在計程車上表示，並未帶足夠現金，警員沈聖捷、鄭翔元熱心代墊100多元車資，並鼓勵黃男改過自新。

時隔2日黃男至大安警備隊部歸還代墊車資，並表示近日心情低落，後經警方攔查並開導後，雖然被移送法辦，但讓他得以轉念，打消負面的念頭。警方此時才發現，原來自己在查緝各類犯罪時，也能幫助到人。

大安分局呼籲，民眾切勿心存憢悻，鋌而走險持有違法物品，警方亦將持續展現強勢作為，積極查緝，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

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