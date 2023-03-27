美國政府去年10月公布新一輪對中國晶片的禁令，在中美晶片大戰越演越烈之際，印度正在大力吸引半導體企業在當地設廠生產。印度電子和訊息技術部長Rajeev Chandrasekhar樂觀表示，今年印度的半導體產業將會大幅度成長，晶圓代工大廠包括台積電、英特爾、三星等，都考慮到印度設廠。

根據「印度商業線報」（The Hindu Business Line）報導，Rajeev Chandrasekhar說，從地緣政治及市場和消費的角度來看，印度是世界最大潛在半導體市場，他透露台積電、英特爾以及三星都對來印度設廠有極高興趣，雖然目前無法預測實際設廠的時間，但會繼續保持聯絡。

Rajeev Chandrasekhar強調，無論上述這三家公司短期內是否要來印度投資，印度半導體都將於2023年開始蓬勃發展，預估2023年結束時，印度會有超過50~55家IC設計新創設立據點。

印度希望從西方對中國霸權成長的擔憂中獲益，值得關注的是，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 3月特別造訪印度，簽署半導體合作備忘錄。資深媒體人陳鳳馨對此表示，時間拉長來看，印度非常有機會成為半導體大國，她示警未來印度將會是台灣很大的競爭者，甚至在某種程度已經替代台灣，雖然目前印度基礎建設不足，而且物流等問題還非常嚴重，但有當地政府及美國政府鼓勵，未來發展不容小覷。